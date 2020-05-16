Dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar evde üretime yöneldi - Son Dakika

Dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar evde üretime yöneldi

65 yaş üstü vatandaşlar evde kalarak kendi yiyeceklerini yetiştiriyor

DÜZCE - Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, evde vakit geçiremeyince evlerinin önündeki arazileri tarlaya çevirdi. 65 yaş üstü vatandaşlar, kendi yiyeceklerini ekerek hem organik yiyecekler yetiştiriyor hem de evdeki vakitlerini değerlendiriyorlar.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında riskli grupta oldukları için 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yayınlanan genelge ile yasaklandı. 65 Yaş üstü vatandaşlarda evlerdeki vakitlerini çeşitli uğraşlar bularak değerlendiriyorlar. Düzce'de geçmişte köyde yaşayan ve tarla işleri ile uğraşan ancak şehir merkezine taşınmasıyla tarla, bahçe işlerine ara veren 65 yaş üstü vatandaşlar, Pazar ve manavlarda alışveriş yapmak riskli olduğu için ürün yetiştirmeye ve bahçeleriyle ilgilenmeye başladılar.

Düzce merkeze bağlı Karahacımusa Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Vicdan Çelik de evinin önündeki araziyi tarla olarak değerlendiriyor. Evinin önündeki arazide doğal domates, biber, bezelye gibi ürünler yetiştirerek zamanının geçiren ve böylece korona virüs tehdidinden uzak durmaya çalışan Vicdan Çelik hem de yetiştirdiği ürünler nedeniyle Pazar alışverişlerini yarı yarıya düşürerek tasarruf etmeye başladı. 75 Yaşındaki Çelik, bazı ürünleri saksılarda bazılarını ise evinin önünde bulunan arazide yetiştiriyor.

Korona virüs salgınının kendileri için büyük bir ders olduğunu ifade eden Vicdan Çelik "Daha önce köyde otururken mısır ekiyorduk. Çarşıda oturmaya başlayınca fazla bir şey yapmadık. Korona virüs nedeniyle bahçemizi ekmeye başladık. Domates, biber, fasulye gibi ürünler yetiştiriyoruz. Allah verirse onlarla oyalanıyoruz. Kendi ürünümüz kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal olacak. Bezelyem yetişti ondan topladım bir defa ve çok lezzetli oldu. Gübresiz ve tamamen doğal. Korona virüs bir yönden bakıldığında iyi oldu. Allah bize bir ders verdi. Alabilene büyük ders. Bizde dersimizi aldık. Almayanlara da Allah almak nasip etsin" dedi.

Ektiği ürünleri de taşıdığı damacanalarla sulayan Vicdan Çelik, böylece evdeki boş vakitlerini değerlendirirken aynı zamanda da doğal ürünler yiyor ve tasarrufta ediyor.