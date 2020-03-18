Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti - Son Dakika

Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti

6 saat önce

Başakşehir'de yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların birçok ihtiyacı evde bakım hizmetleriyle karşılanıyor.

Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti, System.String[]

Başakşehir'de yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların birçok ihtiyacı evde bakım hizmetleriyle karşılanıyor.


Başakşehir Belediyesi'nin başarılı bir şekilde uyguladığı Evde Bakım Hizmetleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen Başakşehirlilerin imdadına yetişiyor.


Başakşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıl önce başlatılan hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç-sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.


Başarıyla uygulanan ve diğer yerel yönetimlere de örnek olan evde bakım hizmetlerine devam ediliyor. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden ekipler, hem evlerin temizliğini hem de ihtiyaç sahiplerinin kişisel bakımlarını yapıyor.


Eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alınıyor


Evde bakım hizmetleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen Başakşehirlilerin imdadına yetişiyor. Eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbirini alan ekipler, ilçe genelinde yaşayan 65 yaş üstü, hasta, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan ya da yaşlılık nedeniyle evdeki işlerini yapamayan Başakşehirlilerin her türlü kişisel bakım, ev temizliği ve tadilat gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.


"Yardıma ihtiyacı olan herkes için hazırız"


Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu Kamil Maçin de, bakıma muhtaç kişilere kişisel bakım, temizlik ve basit ev tadilat işleri olarak üç grupta hizmet verdiklerini dile getirerek, "İlçemizde ikamet eden yaşlılar, hastalar, bakıma ihtiyacı olanlar, yalnız yaşayanlar ve yaşlılık nedeniyle evdeki işlerini yapamayanlar bizlere Belediyemizin 444 0 669 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.


"Ne zaman istesek geliyor, evimizi temizliyorlar"


Başakşehir'de yalnız yaşayan 76 yaşındaki Elif Yılmaz, iltihaplı eklem romatizması hastası olduğunu ve ev işlerini tek başına yapamadığını belirterek, "Başakşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetlerinden yararlanıyorum, sağ olsunlar ekipler ne zaman istesek geliyor, evimizi tertemiz yapıp gidiyorlar. Allah, bu güzel hizmetleri için Başakşehir Belediyesi'nden de Başkanımız Yasin Kartoğlu'ndan da razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak         
18:51
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü         
16:18
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor         
16:18
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer         
11:37
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 02:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışarı çıkamayan Başakşehirlilere evde bakım hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]