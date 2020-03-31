Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü - Son Dakika

Erzurum'da yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan bir çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürerek ekime hazır hale getirdi.



Erzurum'un Pazaryolu İlçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaş Jandarma'dan ekim zamanı gelen tarlası için yardım istedi. Yardım etmek için seferber olan Jandarma ekipleri traktör kullanmayı bilen bir Mehmetçik buldu.



Traktörün koltuğuna geçen Mehmetçik yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından tarlayı traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi.



Sosyal medya hesabından paylaşılan bu anlar ise izleyenlere tebessüm ettirdi. - ERZURUM