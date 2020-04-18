Dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı - Son Dakika

Amasya'da dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı.



Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak; Türkiye'de vatandaşları korumak için alınan tedbirler doğrultusunda, 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan ve bu yasağa uyan Sadık Can'a, Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sürpriz doğum günü yaptılar.



Doğum günü pastası ile mutlu ederek iyi dileklerini sunan emniyet mensupları, "Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak alınan tüm tedbirlere riayet eden halkımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - AMASYA