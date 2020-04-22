Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler - Son Dakika

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Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için aynı sitede oturan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonları süsleyerek kutlayacak.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için aynı sitede oturan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonları süsleyerek kutlayacak.
Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki bir site sakinleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Çocuklar aileleri ile birlikte afişler hazırlayarak 23 Nisan için yazılar yazdı. Daha sonra hazırlanan afişler, balonlar ve Türk bayrakları ile balkonlar süslendi. En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken, aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı. Çocuklar 23 Nisan'a balkonlarda girecek. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:23 Kaynak: İHA
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