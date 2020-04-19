Dışarı çıkamayan vatandaşlara çatıdan kemençe konseri verdiler - Son Dakika
Son Dakika Genel Dışarı çıkamayan vatandaşlara çatıdan kemençe konseri verdiler - Son Dakika

Dışarı çıkamayan vatandaşlara çatıdan kemençe konseri verdiler

16 dakika önce

Dışarı çıkamayan vatandaşlara çatıdan kemençe konseri verdiler Bursa'da Trabzonlu iki kuzen, sokağa çıkamayan Bursalılara moral vermek için çatıda kemençe konseri verdi.

Dışarı çıkamayan vatandaşlara çatıdan kemençe konseri verdiler

BURSA - Bursa'da Trabzonlu iki kuzen, sokağa çıkamayan Bursalılara moral vermek için çatıda kemençe konseri verdi. Kuzenlerin 'korona' türküsüne sokak sakinleri alkışlarıyla eşlik etti.

Bursalılar sokağa çıkma tedbirleri kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirirken, amca çocukları Furkan ve İlyas Derya, evlerinden çıkamayan komşuları için çatıda konser verdi. Kemençe çalarak Karadeniz türküleri söyleyen kuzenlere sokak sakinleri alkışlarla tempo tutarken, amca çocuklarının bestelediği 'korona' türküsü vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparken, balkonundan göremeyen vatandaşların ise apartmanın havalandırmasından kafalarını uzatıp konseri dinlemesi dikkati çekti. Sokağa çıkamayan vatandaşlar zaman geçirmek için evde ne yapacaklarını düşünürken, balkon konseri bir nebze de olsa keyiflerini yerine getirdi.

'Koronaya beste yaptılar'

Kemençeyi ellerine alarak yaşadıkları evin çatısına çıkan amcaoğulları, konser esnasında kendi besteledikleri 'Korona' türküsünüde seslendirdi. ' Devlet millet el ele başaralım bu işi, evde kalın Türkiyem az daha sıkın dişi.' diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptıkları türküyü seslendirdi: Koronaya yaptıkları besteyi söylediklerinde balkonlarda bulunan vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.

Geçen hafta verdikleri konserin sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten kuzenler, "Bu hafta da yapalım istedik. Bu mahallenin ekserisi Karadenizli olduğu için güzel tepkiler aldık. Herkesin evinde kalarak kurallara uyması gerekiyor. Hep birlikte bugünleri atlatacağız. Hayat eve sığar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Trabzonspor'a beste yapmıştık. Ancak lige ara verilince biz de canımıza tak eden koronaya beste yaptık" dedi.

Dışarı çıkamayan vatandaşlara çatıdan kemençe konseri verdiler

Karadeniz, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:57 Kaynak: İHA

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