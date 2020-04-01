Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin hayvanlarına muhtar bakıyor - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü çiftin hayvanlarına mahalle muhtarı bakmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Maarif Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki İsmail Sami ve 76 yaşındaki Minet Doğan çiftinin inek, tavuk ve köpeklerini mahalle muhtarı Yunus Kılıç besliyor.

İneklerin yemlerini dışarıdan temin eden Kılıç, yaşlı çiftin bahçedeki diğer işlerine de yardımcı oluyor.

İsmail Sami Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, ihtiyaçlarının VEFA Sosyal Destek Grubu ile muhtar ve komşuları tarafından karşılanmasından mutlu olduklarını söyledi.

Muhtarlarına teşekkür eden Doğan, "Biz yaşlıyız, dışarı çıkamıyoruz. Devlet bizim dışarı çıkmamamız için muhtarları, polisleri bize yardımcı olsun diye görevlendirdi, hepsine teşekkür ediyorum. Herkes devlete inanırsa, devlete yardımcı olursa daha çok güzel olur. Devletime de muhtara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtar Kılıç ise evde kalmalarını istedikleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "3-4 tane büyükbaş hayvanı var, tavukları var. Tavuklarının yemleri bitmiş, sağ olsunlar komşularımız almış getirmiş. VEFA Destek Ekibi gıda yardımda bulunuyor. Bizden de şöyle bir talepte bulundu: Samanının bittiğini, kendisinin dışarı çıkamadığını, bize saman ihtiyacının olduğunu söyledi. Biz de buradaki besici arkadaşları aradık, fiyatlarını öğrendik. Bir yerlerden temin ettik, getirdik. Yeter ki yaşlılarımız sağlıklı olsun, dışarı çıkmasınlar." diye konuştu.

Kılıç, evden çıkamayan diğer yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına da fırsat buldukça yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.