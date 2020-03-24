Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor - Son Dakika

Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü çiftin tavuklarına, mahallelerindeki gönüllü gençler bakmaya başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü çiftin tavuklarına, mahallelerindeki gönüllü gençler bakmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Sofular Mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Nurettin Yurt ve 69 yaşındaki Leman Yurt çiftinin 15 tavuğuyla gençler ilgileniyor.

Bahçedeki tavuklara yem bırakan gençler, günlük ortalama 15 yumurtayı toplayıp yaşlı çifte teslim ediyor.

Leman Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, ihtiyaçlarının gençler tarafından karşılanmasından mutlu olduklarını söyledi.

"Tavuklarımı çok seviyorum"

Tavuklarına sahip çıkan gençlere teşekkür eden Yurt, şunları söyledi:

"Tavuklarımı çok seviyorum. Tavuklarımın yumurtaları bize de, mahalleme de yetiyor. Biz onları çok seviyoruz, eğleniyoruz. Ama şimdi dışarıya, bahçeme çıkamıyorum. Sağ olsunlar mahallemin gençleri geliyor, onların yumurtalarını topluyor, yemlerini veriyor. Ben de onların gelip, gitmelerini seviyorum. İnşallah bu hastalık gider, ben de bahçeme çıkarım. Önceden herkes gelip gidiyordu, ben de komşularıma gidiyordum Şimdi gidemiyorum. Üzgünüm."

Gönüllü gençlerden Doğancan Gül ise her zaman "yaşlı çınarların" yanında olmak istediklerini söyledi.

"Yaşlılarımız evde kalsın, ihtiyaçlarını biz karşılarız." diyen Gül, şunları dile getirdi:

"Aynı mahallede oturuyoruz. Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra 'tavuklarımıza bakabilir misiniz? Yemlerini verebilir misiniz?' diye rica ettiler. Biz de yemlerini verip yumurtaları getirdik. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bize ihtiyacı olan evden çıkamayan amcalarımıza, teyzelerimize yardımcı olmak bizim görevimiz. Biz varız, her zaman da buradayız."

Gül, evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini yaparak evlerine götürdüklerini de kaydetti.

Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor

Koronavirüs, Merzifon, Sofular, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber! 'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber!         
16:11
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]