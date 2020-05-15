Dışarı çıkan 15-20 yaş grubundaki gençler YKS'ye hazırlık yaptı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler uzun bir aranın ardından ilk defa dışarı çıkarak ihtiyaç ve sınav hazırlıklarını karşılamaya çalıştı.

Kovid-19 nedeniyle 40 gündür sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş arası gençler bugün uzun bir aradan sonra sokağa çıkarak, güzel havanın tadını çıkardı.

Muş'ta sokağa çıkan kimi gençler berber ihtiyacını karşılarken, kimisi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için kimlik ve kaynak kitap ihtiyaçlarını giderdi.

YKS'ye girebilmek için kimliğini çıkaran Hayrunisa Çalışkan, karantina başladığından beri ilk kez dışarı çıktığını belirterek, "Bugün de çıkmayacaktım ama YKS için kimliklerimizi yenilememiz gerekiyordu. O yüzden nüfusa gelip kimliklerimizi yenileyip, kitap alıp eve gideceğiz." dedi.

18 yaşındaki Ahmet Kaya da "Karantina günlerinden beri içerideyiz. Dört saatlik izinde gidip traş olup, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız ve sınav için test fotokopisi çekeceğiz. Yasak kalktığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.