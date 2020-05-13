Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanında doyasıya eğlendi - Son Dakika

Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanında doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında uzun süredir evde kalan 0-14 arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Kartal Meydanında bir araya gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir sokağa çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Kartal Belediyesi de çocuklar için etkinlikler düzenledi. Çocuklar, Kartal Meydanında bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Aileleri ile beraber meydana gelen çocukların ateşleri ölçüldü. Ayrıca oyunlar oynayan çocuklara balon da hediye edildi.