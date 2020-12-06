Dışarı çıkan vatandaşın aymazlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika

Dışarı çıkan vatandaşın aymazlığı 'pes' dedirtti

Çanakkale'de kısıtlama denetimlerine takılan bir kişi polise zor anlar yaşattı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere takılan bir kişi, "Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde de hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya uymayan vatandaşlar ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor. Polis ekiplerinin uyardığı Sadettin adlı vatandaş, "Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler, sakinliklerini koruyarak şahsa acil durumlar halinde evinin önündeki markete çıkabileceği uyarısında bulundular.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.