Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam etmeli"

Kadınlar, "Evde hobilerimizle uğraştık"

Erkekler, "Yedik yattık kilo aldık"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da haftalar sonra dışarıya akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, "Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız. Şöyle daha tam atlatmış değiliz. Bu yasağa ihtiyaç varsa devam etmelidir" dediler. Dışarıya çıkan kadınlar, "Evde hobilerimizle uğraştık" derken yaşlı delikanlılar ise "Yedik yattık kilo aldık" ifadelerini kullandılar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Tekirdağ'da saatler 11.00'ı gösterdiğinde haftalardır dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar dışarıya akın etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan yaşlılar, sokağının nüfus yapısını değiştirdi. Sokaklar yaşlı vatandaşlarla dolup taştı. Dışarıya çıkan vatandaşlar gazetecilere yaptıkları açıklamada evde yemek yiyip ve oturmaktan oldukça kilo aldıklarını, buna rağmen yasağa ihtiyaç varsa, kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

"Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız"

Aylar sonra dışarıya çıkan vatandaşlardan 2 kadın, "Çok mutluyduk. Hiç derdimiz sıkıntımız olmadı. Evde hobilerimizle uğraştık. Zamanımı böyle geçirdim. Çok büyük sıkıntılar olmadı. Kısıtlamanın kaldırılmamasından yanayız. Şöyle daha tam atlatmış değiliz. Biraz daha duyarlı şekilde devam etmemiz gerekir" dedi.

Erkekler: "Kilo aldık"

Dışarıda haftalar sonra güzel havanın tadını çıkaran yaşlı delikanlılar ise "Her ne kadar sıkıcıda olsa bizim sağlığımız için. Kilo aldık. Yapacak bir iş olmayınca evde otura otura kilo aldık. Memlekete için hayırlı ise tabi ki böyle içeride olmak daha iyi. Evdeyken yedik yattık başka hiçbir şey yapmadık. Gazete okuduk, kitap okumaya çalıştık. Bu yasağa ihtiyaç varsa devam etmelidir. Sağlık çocuktan yaşlıya kadar herkesi ilgilendirir. Bebeklikten tabuta gelen kadar herkesi ilgilendiren bir konu" diye konuştu.