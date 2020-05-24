Dışarı çıkar çıkmaz, depremde kaybettiği arkadaşlarının mezarına gitti - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Selahattin Koşar (66), evden çıkar çıkmaz, depremde hayatını kaybeden yakın arkadaşı Mehmet Murat İşler ile meslektaşlarının mezarlarını ziyaret etti. Koşar, arkadaşlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen izinde dışarı çıkan emekli öğretmen Selahattin Koşar, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hayatını kaybeden yakın arkadaşı Murat İşler ile 75 öğretmen arkadaşının mezarlarını ziyaret etti. Seyit Muhammet Mezarlığı'ndaki ziyaretinde Koşar, arkadaşlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti. Her yıl öğretmen arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etiğini belirten Koşar, "36 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 12 yıl önce emekli oldum. Bir öğretmen olarak, 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden meslektaşlarımı mezarları başında ziyaret etmek istedim. Çiçek bırakıp, dua ettim. Devletimizin koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine getirdiği sokağa çıkma yasağına uyarak 2 aydan fazla zamandır dışarı çıkmıyordum. Bugün ilk defa çıktım ve deprem şehidi arkadaşlarımı ziyaret etmek istedim" dedi.