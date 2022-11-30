EŞİNİ KÜRTAJ YAPTIRDI ZANNEDİP, ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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EŞİNİ KÜRTAJ YAPTIRDI ZANNEDİP, ÖLDÜRMÜŞ

30.11.2022 17:15

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde, babası Hikmet Irmak'ı bacağından yaralayıp, eşi Elif Irmak'ı aynı bıçakla öldüren Ahmet Emre Irmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde, babası Hikmet Irmak'ı bacağından yaralayıp, eşi Elif Irmak'ı aynı bıçakla öldüren Ahmet Emre Irmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Irmak'ın jandarmadaki ifadesinde, " İzmir'de tedavi görüyordum. Akrabalarımın yanında kalıyordum. Orada bir kürtaj konusu konuşuldu. Eşimin çocuğumu aldırdığını düşündüm. Hemen Denizli'ye gittim. Evde tartıştık. Darbettim. Babasının evine götürüyordum. Kendimi kaybetmişim. Neler oldu hatırlamıyorum? dedi.

'GELİNİME DOĞUM KONTROL HAPI İÇİRİYORDU'

Nazan Irmak da jandarmadaki ifadesinde gelinin kürtaj yaptırmadığını belirtip, "Oğlumun psikolojisi bozuk. Şizofreni hastası. Çocuğu olmaması için gelinime doğum kontrol hapı içiriyordu" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Öte yandan Elif Irmak'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Göğüs, karın ve sırtından bıçaklanıp, darp edildiği belirlenen Elif Irmak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Irmak'ın cenazesini almak için gelen annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı baba Adem Çimen, "Olayı gece jandarma haber verdi. O şekilde öğrendim. 1 yıl önce evlendirmiştik. Kızımı istedi, ben de verdim. Rızamla evlendiler. Kızım çok istedi, ben de kıramadım. Severek evlendiler. Düğün Pınarkent'te oldu. Eşimle birlikte bir tekstil fabrikasında çalışıyordu. Damat da orada çalışıyordu. Orada tanışmışlardı. Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum. Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Evlat benim evladım, can benim canım" dedi. İpek Çimen de acısının büyük olduğunu belirtip "Çocuğumun hakkını savunmak istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Kızıma bunu yapan cezasını çeksin istiyorum. Kızım çok gençti, nasıl kıydılar" ifadelerini kullandı.

BABAEVİNDE HELALLİK ALINDI

Elif Irmak'ın cenazesi, ilk olarak Pınarkent Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. İpek Çimen burada "Kızıma bunu yapan en ağır şekilde cezalandırılsın. Dışarı çıkamasın" diyerek, feryat etti. Helallik alınmasının ardından Elif Irmak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Kocabeyli köyüne gönderildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel EŞİNİ KÜRTAJ YAPTIRDI ZANNEDİP, ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

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