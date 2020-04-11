Dışarı çıkma yasağı sonrası vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü - Son Dakika

Dışarı çıkma yasağı sonrası vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar marketlere akın etti

MARDİN - Korona virüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin hemen ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti.

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın hemen ardından vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak market ve fırınlara akın etti. Zabıta ekipleri fırın önünde sıraya giren vatandaşları uyardı. Ekipler 2 gün boyunca fırınların açık olacağını söyledi.

Marmaris'te fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta korona virüs önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de vatandaşlar kararı duyar duymaz sokağa çıktı. Vatandaşlar ekmek ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için Marmaris'teki fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum'da yağma gibi alış veriş tezgahlar bom boş kaldı

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı'nın aralarında Muğla'nın da bulunduğu 31 kentte 2 gün sokağa çıkma yasağı kararını duyan vatandaşlar, Bodrum'da marketlere, fırınlara akın akın etti. 1 saate tüm tezgahlar boşaldı.

Sokağa çıkama kararının açıklanmasının ardından Bodrum merkezi ve tüm mahallesinde marketler ve fırınlarda hareketlilik yaşandı. 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulamaya konacağı saat 24: 00 öncesinde, eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırın ve marketlerin yanı sıra akaryakıt istasyonları ve damacana su satan işletmelerin önlerinde de kalabalıklar görüldü. İşletmesini akşam erken saatlerde kapatıp gitmiş olan bazı yerel market işletmecilerinin ise kararı duyunca, yaşanacak müşteri yoğunluğu tahmin edip marketlerini açtığı görüldü.

Araçları ile fırın ve marketlere ulaşmaya çalışan vatandaşlar, panik halinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Gümbet Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının çalışmaması ise bölgedeki trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Sosyal mesafeye uyulmadı, polis uyardı

Yoğunluk esnasında ise sosyal mesafeye büyük ölçüde uyulmadığı görüldü. Kalabalık arasında maske takmayan vatandaşlar da vardı. Güvenlik güçleri de Yarımada genelinde güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, vatandaşları panik yapmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Milas'ta yasak öncesi vatandaş sokağa döküldü

MUĞLA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar Muğla'nın da aralarında yer aldığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşlar kendini sokağa attı. Başta fırınlar olmak üzere, mahalle bakkalları ve benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasağın ilan edilmesinin ardından Milas'ta ikamet edenler kendilerini sokağa atarak açık fırın aramaya başladı. Ekmek alabilmek için sokak sokak dolaşan vatandaşlar açık bulabildikleri bakkallardan da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Alınan ürünler arasında un, makarna, bulgur, pirinç birinci sırada yer aldı. Yoğunluktan benzin istasyonları da nasibini aldı. Bazı istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşanan hareketlilik nedeniyle güvenliği sağlamak için teyakkuza geçti.

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar kendini dışarı attı

ESKİŞEHİR - Alınan Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa akın etti.

Tüm dünyada ve ülkemizde görülen Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında, yetkililer tarafından yapılan açıklama ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerini sokağa attı. Fırınlar, marketler ve su dolum merkezlerinde ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapan insanlar, adeta sokağı hınca hınç doldurdu. Sokağa çıkma yasağının ardından bir market önünde sıra bekleyen vatandaş, "Zaten böyle bir şey bekliyorduk. Tedbirimizi almıştık. Yalnız yaşadığım için ihtiyacım fazla olmuyor. Komşular arasında dayanışma var bu süreçte. Birbirimize destek oluyoruz. Her yer kalabalık. İnsanlar sokağa çıkma yasağını duyunca dolay olarak kurallara uymak için böyle bir girişimde bulundular" dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 24.00'da sonra erecek.