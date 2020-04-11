Dışarı çıkma yasağı sonrası vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü - Son Dakika

Dışarı çıkma yasağı sonrası vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü

Sokağa çıkma yasağı panik yarattı

HATAY - Hatay'da sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Marketler,Fırınlar ve manavlarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından,Hatay'da vatandaşlar alış veriş yapmak için Market, manav ve ekmek fabrikalarının önüne uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun kuyruklar oluşturan Vatandaşlara, Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 Büyükşehire sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti.

Korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 Büyükşehire sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Genelgenin yayınlanmasıyla Diyarbakır'da vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere başta market, fırın gibi temel ihtiyaçların bulunduğu iş yerlerine akın etti.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte market alışverişine çıkan Halim Elma, yasak ilanını duymalarıyla herkesin dışarı çıkıp gıda alışverişi yaparak hazırlık yaptıklarını söyledi. Vatandaşlardan Şahin Güneş ise, iki gün sokağa çıkma yasağıyla birlikte eve ekmek götürmek için alışverişe çıktıklarını dile getirdi.

Sokağa çıkma yasağıyla Konya'da vatandaşlar sokağa döküldü

KONYA - Büyükşehirlerde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Konya'da yaşayan çok sayıda vatandaş yayan ve araçlarla dışarıya çıkarak, fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına gitti. Yasak kararı sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden olurken, fırın, market isasyonların önünde kuyruklar oluşturdu.

Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Açık olmasına rağmen vatandaşlar fırınlara hücum etti

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşlar temel ihtiyaç malzemeleri için fırın ve marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar da açık olan fırın ve marketlere adeta akın etti. Şehir içi trafiğinde de yasak kararının gözle görülür bir artış yaşanırken fırın ve marketlerde de yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaşın maske ve eldivensiz olarak temel ihtiyaçlarını gidermeye çıktıkları e sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Fırınlardaki ekmekler de kısa süre içerisinde tükendi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı belirtildi. Üretilen ekmeklerin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar da, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.

Denizli'de semt pazarları gece kuruldu

Sokağa çıkma yasağı ilan edilince vatandaşlar sabah açılacak pazarı gece kurdurdu

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar adeta sokağa akın ederken, gece yarısı semt pazarları açıldı. Alışveriş için pazarlara giden vatandaşları polis temel gıda ürünlerine ulaşabileceklerini söyleyip güçlükle ikna edip evlerine gönderdi.

Kentte sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar kendisini sokağa attı. Sebze ve meyve ile temel gıda ihtiyaçlarını 2 gün boyunca karşılayamayacakları endişesi ile çarşı pazara akın eden vatandaşlar semt pazarlarında ertesi gün kurulacak Pazar için tezgah açmak için gelen esnafları görünce ürün almak isteyince adeta gece yarısı pazar kuruldu.

Pazarcılar ertesi gün kurulacak Pazar için hazırlık yapmaya geldiklerini ancak sokağa çıkma yasağı ilan edilince vatandaşların bir anda pazara akın etmeleri üzerine onları kırmayarak satış yapmaya başlattıklarını belirttiler.

Vatandaşlar ise kararın geç saatlerde alındığını ve 2 gün kendilerini idare edecek şekilde alışveriş yapmak istediklerini ifade ettiler.

Durumu gören ve sosyal mesafe yasağının hiçe sayıldığını tespit eden polis ekipleri ise gece yarısı kurulan pazarlara müdahale etti. Polis vatandaş ve esnafları ekmek ile temel gıda satacak iş yerlerinin açık olacağı yönünde hatırlatmalarda bulundu. Polis megafonlarla uyarılarda bulunarak vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda güçlükle ikna etti. Pazar esnafı ise polisin uyarılarının ardından tezgahlarını toplamaya başladı.

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar sokağa çıktı

Yasağın başlamasından önce ihtiyaçlarını almak isteyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

BALIKESİR - Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Balıkesir'de vatandaşlar son eksiklerini almak için sokağa akın etti. Fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Büyükşehirlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Hemen hemen tüm ilçelerde vatandaşlar sokağa çıkarken, oluşturulan kuyruklarda sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

Dursunbey'de belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine dönmesi ve paniğe neden olunmaması gerektiğine yönelik anonslar yapıldı.

İl merkezinde yasağın başlamasına dakikalar kala trafik sıkışıklıkları dikkat çekti.

Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti

MALATYA - İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Korona virüs (Kkovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zongukdak'ta bu gece 24.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Şehir trafiğinde de yasak kararının ardından yoğunluk yaşanırken, fırın ve marketlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri de önlem aldı.

Sokağa çıkma yasağı haberi vatandaşı sokağa döktü

ERZURUM - İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamasının ardından Erzurum'da panik yapan vatandaşlar ekmek fırınlarına ve marketlere akın etti.

Sokağa çıkmanın yasaklandığı Erzurum'da da ekmek fırınlarına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafeyi ve Korona virüsü unutan vatandaşlar ekmek kuyruğunda adeta izdiham oluşturdular.

Yasağın başlamasına kısa süre kala trafikte de büyük bir yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma yasağını duyan fırın ve marketlere koştu

KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma yasağını duyan Kahramanmaraşlılar fırın ve marketlere akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 büyükşehirden biri olan Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar sokağa çıkma yasağını duyar duymaz market ve fırın gibi yerlere akın etti.

Kentteki açık olan çeşitli marketlere gelen vatandaşlar market önlerinde alışverişlerini yaptıktan sonra, hesap ödemeye gelinceye kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraşlılar faaliyet gösteren bazı fırınların önlerinde de uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafeye dikkat edilmedi.