Son Dakika › Güncel › Dışarı çıkma yasağına uymayan 8 kişiye para cezası - Son Dakika
Dışarı çıkma yasağına uymayan 8 kişiye para cezası
6 saat önce
Giresun'un Çamoluk ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan etmeyen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan etmeyen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
Çamoluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan ve izolasyon tedbirlerine uymayan bir kişiye ve 65 yaş üzeri olup da seyahat izin belgesi olmayan ve ilçeye giriş yapan 7 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği belirtildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:07 Kaynak: İHA
Son Dakika Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti