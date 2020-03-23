Dışarı çıkmak isteyen anneannesine izin vermedi - Son Dakika
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Dışarı çıkmak isteyen anneannesine izin vermedi

7 saat önce

Dışarı çıkmak isteyen anneannesine izin vermedi Pes eden anane torunu ile oyun oynayarak vakit geçirdi Ananesinin evde kal uyarısına uymadığını gören ilkokul öğrencisi, kapının önüne geçerek onu ikna etti.

Dışarı çıkmak isteyen anneannesine izin vermedi

Pes eden anane torunu ile oyun oynayarak vakit geçirdi

BURSA - Ananesinin evde kal uyarısına uymadığını gören ilkokul öğrencisi, kapının önüne geçerek onu ikna etti. Pes eden anneanne torunu ile oyun oynayarak vakit geçirdi.

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını yasaklaması küçükleri de harekete geçirdi. Sokağa çıkmak isteyen anneanneyi bir torun sıklıkla uyarıda bulundu. Torunun uyarılarına aldırış etmeyen anane dışarı çıkarken, küçük kız çocuğu kapının önüne geçerek engel oldu.

Dışarı çıkmak isteyen anneannesine kendi imkanıyla evlerinde birlikte zaman geçirerek dışarı çıkma isteğini unutturdu.

Dışarı çıkmak isteyen anneannesine izin vermedi

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:18 Kaynak: İHA

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