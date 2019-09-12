Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

KONYA'da evden dışarı çıkmalarına izin vermediği annesi Rabia K. ile kız kardeşini av tüfeğiyle rehin alan ve sonra balkona çıkıp tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkışan Hidayet K. (21), polis ekipleri tarafından ikna edip gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Hidayet K., annesi Rabia ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip, kapıyı kilitleyip, tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı. Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına bağırıp yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir ara balkona çıkan Hidayet K., tüfeği çenesine dayayıp intihara kalkıştı. Daha sonra evin içine girdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri de, dairenin kapısından evin içindeki Hidayet K.?ye seslenerek ikna etmeye çalıştı. İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.