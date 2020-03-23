Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak istiyor - Son Dakika
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Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak istiyor

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde çalışan Mehmet Özer, Korona virüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alış verişlerini gönüllü olarak yapmak istiyor.

Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak istiyor, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde çalışan Mehmet Özer, Korona virüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alış verişlerini gönüllü olarak yapmak istiyor.


Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için seferberlik ilan edildi.


TOKİ 2'de oturan 42 yaşındaki Mehmet Özer, Korona virüse karşı önlem olarak evlerinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının gıda, ekmek gibi günlük alış verişlerini yapabileceğini bu sebeple irtibat numarasını aracına yazdığını belirtti. Yaşlılara yardım etmek istediğin ifade eden Mehmet Özer, "Ülkemizde gerçekleşen Korona virüs salgını nedeniyle belirlediğim kişilere ekmek, gıda yardımı maddi manevi destekte bulunmak istiyorum. Korona virüs yaşlılarımızı çok etkilediği için onların evden çıkmasını istemiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Mehmet Özer, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:47 Kaynak: İHA

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