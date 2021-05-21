Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte ortak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız" diyen Bakan Koca, "Benim şahsi düşünceme göre eylül başı itibarıyla da yüzde 60 rakamına ulaşacağız, o tarihten itibaren daha rahat davranabileceğiz gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.
Bakan Koca'nun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi bu açıklamadan sonra "Polisin bundan haberi var mı?" sorusunu yöneltmeye başladı.
Son Dakika › Politika › 'Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor' diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti - Son Dakika