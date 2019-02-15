Son Dakika Haberleri: Dışarıda Sevgili, Sahalarda Rakip!

Dışarıda Sevgili, Sahalarda Rakip!

58 dakika önce

Ada basını, şu sıralar eşcinsel ilişki yaşayan ve sahalarda birbirlerine rakip olan iki kadın futbolcuyu konuşuyor.

Dışarıda Sevgili, Sahalarda Rakip!, System.String[]
Ada basını, şu sıralar eşcinsel ilişki yaşayan ve sahalarda birbirlerine rakip olan iki kadın futbolcuyu konuşuyor.

İkiliden yaşça büyük olan Ramona Bachmann (28), Chelsea'de santrfor mevkiinde oynarken partneri Alisha Lehmann (20) ise West Ham United'ın golcüsü.

Bachmann ile Lehmann'ın yaşadığı ilişki, Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC tarafından da belgesel olarak yayınlandı.

20 yaşındaki Lehmann, sevgilisiyle ilgili olarak "Futbola başladığımda idolüm Ramona'ydı. Çok teknik, hızlı ve iyi bir futbolcu. Ama bize gol attığında kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Caner Erkin'den Eski Karısı İçin Direk Dansı İddiası! Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışarıda Sevgili, Sahalarda Rakip!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]