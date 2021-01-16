Dışarıdan göründüğüm gibi soğuk değilim
16.01.2021 11:19
Ünlü şarkıcı, Çağlayan'ın "Soğuk biri gibi görünüyorsunuz" cümlesine karşılık "Aslında öyle değil. İçimi göstermeyen bir yanım var. Yakın arkadaşlarım, çevrem bilir, normal hayatta hiç böyle değilim. Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum ama bilinçli yapmıyorum" diye konuştu.
Ünlü şarkıcı, Çağlayan'ın "Soğuk biri gibi görünüyorsunuz" cümlesine karşılık "Aslında öyle değil. İçimi göstermeyen bir yanım var. Yakın arkadaşlarım, çevrem bilir, normal hayatta hiç böyle değilim. Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum ama bilinçli yapmıyorum" diye konuştu.
Müzikle ilgili ideallerini de anlatan Uluğ, "İdealler ve gerçekler birbirini tutmuyor. Bazen bazı şeyler için üzülmüyor değilim. Keşke herkes daha farklı şarkıları sevse. Tek bir alana hapsolmasa popüler şarkılar" dedi.
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