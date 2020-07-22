Dışarısı 40, içerisi eksi 2 derece - Son Dakika

Dışarısı 40, içerisi eksi 2 derece

ANTALYA'da hissedilen hava sıcaklığı gün içinde 40 dereceye kadar çıkarken, kentte alternatif serinlik merkezlerine ilgi artıyor.

Dışarısı 40, içerisi eksi 2 derece, System.String[]

ANTALYA'da hissedilen hava sıcaklığı gün içinde 40 dereceye kadar çıkarken, kentte alternatif serinlik merkezlerine ilgi artıyor. Antalya Akvaryum bünyesindeki Kar Dünyası, eksi 2 derecede hizmet veriyor.

"Dışarıda 40, içeride eksi 2 derece" sloganıyla kapılarını açan Kar Dünyası, gün içinde yerli yabancı yüzlerce tatilci ağırlıyor. Soğuk çarpmasından korunmak için özel kıyafetler giyilerek girilen Kar Dünyası'nda, kayak pisti ve buz müzesi yer alıyor.

24 SAAT BİLGİSAYAR KONTROLÜNDEİşletme Müdür Yardımcısı Okan Gürses, Kar Dünyası içindeki hava sıcaklığının yaz- kış eksi 2 derecede olmasını sağlayan teknolojinin 24 saat bilgisayar kontrolünde çalıştığını söyledi. Sıcak havayla birlikte işletmeye ilginin arttığını, özellikle yabancıların ve çocukların ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürses, "40 derece kavurucu sıcaktan gelenler buz gibi atmosferi görünce şaşırıyor. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Buradaki buz müzesini gezip, kayak pistinde kayarak eğleniyorlar. Aileler bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor" dedi.Kar Dünyası'na hazırlıksız gelenler de ilginç görüntü oluşturuyor. Kimisi terlikle, kimisi şortla buz gibi ortama girenler, soğuk havayı iliklerine kadar hissediyor. Dışarıda sıcağın terlettiği yaz mevsiminde üşümenin tadını çıkaranlar, yerden topladıkları kar eşliğinde kar topu savaşı yapmaktan da geri kalmıyor.'TERLİKLE GELDİM ÜŞÜDÜM'Eşi Nariç Danışman ile Hollanda'dan tatile gelen Bünyamin Danışman, Kar Dünyası'nı internette gördüğünü söyledi. Antalya'ya gelir gelmez burayı ziyarete gediğini anlatan Bünyamin Danışman, "Burada kar yağdığını okumuştum, ama denk gelemedik. Burası çok soğuk. Hazırlıksız geldim, ayağımda terlik var, bir hayli üşüdüm" dedi. Nariç Danışman ise eşiyle birlikte eğlendiklerini, kaydıklarını ve soğuk havanın tadını çıkardıklarını söyledi.KONYA'DAN KAR DÜNYASI'NAİki çocuğuyla birlikte Konya'dan tatile gelen Serpil Yıldız, Alanya, Side ve Antalya'yı gezerek tatillerini değerlendirdiklerini söyledi. Yıldız, akvaryum gezisi sırasında keşfettikleri Kar Dünyası'nda soğuktan titrediğini anlattı. Dışarıda terlediğini, içeride üşüdüğünü söyleyen Yıldız, çocuklarıyla birlikte bol bol fotoğraf çekti.AİLECEK SOĞUK KEYFİAilecek Kar Dünyası'na gelen Akgedik ailesi de temmuz ayında buz gibi havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla buz heykellerin arasında fotoğraf çektiren anne Sevim Akgedik, "Dışarı çıkmak istemiyorum. Burası çok güzel, serin ve çok eğlenceli" dedi. Sıcak günlerde kışı yaşamanın güzel olduğunu anlatan Kaan Akgedik ise sıcak havanın bunalttığını söyledi. Ailesine eşlik eden Merve Kayra Akgedik, "Antalya'nın yakıcı sıcağından sonra oldukça güzel ve eğlenceli deneyim oldu" dedi. Temmuz ayında kışı yaşamanın ayrıcalığını anlatan Talip Akgedik, "Buranın sloganı, 'Antalya'da temmuz ayında kışı yaşamak.' Slogan bu olsa gerek" diye konuştu.SAHİL DENİZE GİRENLERLE DOLUP TAŞTI

Kar Dünyası'nda soğuk eğlence hakimken, dışarıda ise sahiller tatilcilerle doldu. Antalyalıların ve tatilcilerin akın ettiği Konyaaltı Plajı, çocukların eğlence merkezi oldu. Her yaştan insan denize girip, serinledi. Anneler çocuklarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı.


Danışman, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışarısı 40, içerisi eksi 2 derece - Son Dakika
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