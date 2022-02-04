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Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika

Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı

04.02.2022 13:11

Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtıMERSİN Ülke genelinde kış mevsiminin çetin geçtiği bugünlerde Mersin'de örtü altında yetiştirilen meyvelerin çiçek açması baharı hatırlatırken, görüntüsü ile görenleri mest etti.

Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı

MERSİN Ülke genelinde kış mevsiminin çetin geçtiği bugünlerde Mersin'de örtü altında yetiştirilen meyvelerin çiçek açması baharı hatırlatırken, görüntüsü ile görenleri mest etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'in 300 rakım üzerindeki yerleşim yerleri de yoğun kar yağışı aldı. Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde sağanak yağışların zaman zaman etkili olduğu bu günlerde yer yer güneşin yüzünü göstermesiyle de örtü altında erkenci meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bahçelerindeki ağaçlar çiçek açtı. Bu yıl kışın sert geçmesi nedeniyle bir çok sebzeyi don vururken erkenci ağaçların çiçeklerinin yoğun olması dikkat çekti. Çiçek açan erik ağaçları baharı anımsattı.

Kardeşleriyle birlikte 7-8 yıldır örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Adem Keskin," En verimli yıl bu sezon oldu. Bu yılın verimli olmasının sebebi de havaların biraz soğuk gitmesiyle alakalı. Soğuk hava nedeniyle örtü altındaki erik ağaçları erkenden yaprağını döktü, hemen çiçeklerini açmaya başladı" dedi.

İlçede son günlerde bir gün yaz, bir gün kış havasının yaşandığına da dikkat çeken Keskin, "Bu durumdan bahçelerimiz istifa de etti. Ağaçlarımız çiçek açtı, inşallah çok güzel bir hasadımız olacak. İçeriye tozlaşma için bal arısı bıraktık. Aldığımız arılar çiçek çok olunca yeterli gelmedi. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan bir kovan bal arısı daha getirdik içeri koyduk, şuanda yetiyor. İlaç vermeden arı tozlaşmasıyla doğal olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Çiçeklerin açmasıyla seralarında tam bir ilkbahar havası yaşandığına dikkat çeken Keskin, Şubat ayı sonu itibariyle meyvelerin de olgunlaşmaya başlayacağını kaydetti.

Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı
Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı
Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı

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Togo Cumhuriyeti, Hisarcık, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika


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