Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı - Son Dakika

Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.

Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.


Dünyada ve ülke genelinde etkisi artan korona virüs nedeniyle yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıkılaştırılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların gece 24.00'dan itibaren dışarıya çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Adapazarı ilçesinde bazı 65 yaş üstü yaşlılar ise bu yasağa uymadı. İhbarlar üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için Adapazarı merkezinde uygulama yapmaya başladı. Polis tarafından kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar uyarılar sonrasında evlerine gönderildi. - SAKARYA

İçişleri Bakanlığı, Adapazarı, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:16 Kaynak: İHA

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