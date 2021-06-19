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Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu - Son Dakika

Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu

19.06.2021 16:55
Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de dişçi görünümlü kumarhaneye çevrilen bir iş yerine düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı.

Osmaniye'de dişçi görünümlü kumarhaneye çevrilen bir iş yerine düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı. Koçbaşıyla kırılan kapıdan içeriye giren ekipler kaçmaya çalışan şahısların peşine düştü. Yakalanan 20 şahsa kabahatler kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 88 bin 384 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde dişçi tabelası asılı olan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında koçbaşıyla kırılan kapıdan içeriye giren ekipler film sahnelerini aratmayan baskınla kaçmaya çalışan şahısların peşine düştü. Tek tek yakalanan şahıslar bir oda da toplandı. 4 masada kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar kimlik kontrollerinin ardından olay yerinde bekletilen midibüsle emniyete getirildi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahıslara kabahatler kanunu ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 88 bin 384 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sahibi A.G. isimli şahıs hakkında ise kumar oynatılmasına yer sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramada delil niteliği taşıyan yaklaşık 5 bin 500 adet iskambil kağıdı ile üzerinde çeşitli miktarların yazılı olduğu 96 adet para yerine geçen pula el konuldu. - OSMANİYE

Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu
Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu
Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu
Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu
Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu, Osmaniye, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dişçi görünümlü iş yerine koçbaşlı kumar operasyonu - Son Dakika


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