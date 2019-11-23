Dişçi Mekteb-i Aliyesi'nin kuruluşunu kutladılar

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği tarafından Diş Hekimliği Günü olarak kutlanan Dişçi Mekteb-i Aliyesi'nin açılması çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diş hekimleri hem diş bakımı hakkında bilgiler verdiler hemde minik ziyaretçilerini ağırladılar.



22 Kasım 1908 tarihinde Darulfünun Osmani Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin açılmasına atfen 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım günü "Diş Hekimliği Günü" olarak, 18-24 Kasım Haftası ise "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da 18-24 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği tarafından Krempark AVM'de stant kurularak tüm halkımıza ağız ve diş sağlığı bakımının önemi, doğru diş fırçalamanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirmeler verildi.



Yine 18-24 Kasım haftası kapsamında Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine bağlı Çocuk Semt Polikliniği, farklı anaokulları tarafından ziyaret edilerek koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında çocuklar bilgilendirildi ve taramalar yapıldı. - DÜZCE