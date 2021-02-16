Dişçide akılalmaz olay! İmplant yaptırmak için kullanılan demir parça akciğerinden çıktı - Son Dakika

Dişçide akılalmaz olay! İmplant yaptırmak için kullanılan demir parça akciğerinden çıktı

16.02.2021 09:41

Bursa'da bir kadının akciğerine, taktırmak istediği implant dişin demir parçası kaçtı. Demir parça endoskopi yöntemiyle çıkarılırken, operasyonu gerçekleştiren doktor, parçanın sivri kısmının ciğere batmamasının bir avantaj olduğunu söyledi.

Bursa'da kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın hasta, implant tedavisi için diş kliniğine gitti. Ancak tedavi sırasında implant dişin demir parçası, kadının nefes borusundan akciğerine kaçtı.

DEMİR PARÇA AKCİĞERİNE KAÇTI

Kadın, özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen röntgen sonunda demir parçanın akciğerde olduğu tespit etti. Parça endoskopi yöntemiyle akciğerden çıkarıldı. Demirin akciğerden çıkarılma anı operasyon kamerasına yansıdı.

Dişçide akciğerine implant parçası kaçtı

"TEK PARÇA OLARAK ÇIKARDIK"

Hastanın acil servise başvurduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç, "Hasta ilk başta başka bir diş kliniğinde dişine implant takılırken, implantın midesine kaçmış olabileceği şüphesiyle bize geldi. Hasta acil servisimize başvurdu. Acil serviste yapılan tetkiklerinde implatın akciğerin içerisine kaçmış olduğunu gördük. Buna yönelik bir işlem yaptık. Akciğerin içerisine girip, implant tek parça olarak çıkardık. Akciğere bir parça kaçtığında genellikle solunum sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Özellikle ucu sivri maddeler yemek borusu, mide ve bağırsağa da saplanabiliyor. Hasta ilk bize geldiğinde ciddi bir nefes darlığı olmadığı için parçanın yemek borusu veya midesine takılmış olabileceğini düşündük. Endeoskopide yemek borusunda herhangi bir problem yoktu. Tekrar filmleri değerlendirdiğimizde hastanın içerisindeki implantın tomografik yöntemle nerede olduğunu tespit ettik. Akciğerin sağ lobuna girdiğini gördük. Endoskopik yöntemle hastanın akciğerine girerek parçayı çıkardık" dedi.

"SİVRİ KISMININ CİĞERE SAPLANMAMIŞ OLMASI AVANTAJDI"

Hastanın geldiğinde hafif öksürük şikayeti olduğunu söyleyen Uruç, "Parça akciğerin önemli bir noktasını tıkamadığı için, küçük bir kanalını tıkadığı için ciddi bir solunum yetmezliği yoktu. Hastanın genç olmasının da katkısı vardı. Hasta operasyondan sonra parçanın çıkmış olmasından mutlu oldu. Eğer parçayı çıkaramasaydık cerrahi bir müdahale gerekebilirdi. Parçanın sivri kısmının ciğere saplanmamış olması bizim için bir avantajdı" diye konuştu.

Dişçide akılalmaz olay! İmplant yaptırmak için kullanılan demir parça akciğerinden çıktı

Bursa, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dişçide akılalmaz olay! İmplant yaptırmak için kullanılan demir parça akciğerinden çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • ??????????: onun doktorla ne alakası var yutmuştur hasta implantı sıkmak için kullanılır o zımbırtı adam ne bilsin ciğerine saplandı Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır

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