Son Dakika Haberleri: Dişçide deprem anı kamerada
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Dişçide deprem anı kamerada

1 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

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Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.


Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında bir dişçinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye yer alıyor. - İSTANBUL

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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