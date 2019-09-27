Son Dakika Haberleri: Dişçide deprem anı kamerada
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Dişçide deprem anı kamerada

1 saat önce

Dişçide deprem anı kameradaİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Dişçide deprem anı kamerada

İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında bir dişçinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, deprem anında yaşanan panik anları saniye saniye yer alıyor.

Dişçide deprem anı kamerada

Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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