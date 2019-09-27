Dişçide deprem anı kamerada
1 saat önce
Dişçide deprem anı kameradaİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
Dişçide deprem anı kamerada
İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında bir dişçinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, deprem anında yaşanan panik anları saniye saniye yer alıyor.
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