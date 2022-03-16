Dişçide taciz iddiası yargıda - Son Dakika
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Dişçide taciz iddiası yargıda

16.03.2022 12:13
Dişçide taciz iddiası yargıda

İzmir'de diş hekimi olan İ.E. iddialara göre hastası olan H.K. isimli kadına cinsel içerikli mesajlar attı.

İzmir'de diş hekimi olan İ.E. iddialara göre hastası olan H.K. isimli kadına cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine H.K. savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İ.E. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. İ.E. ise mahkemede verdiği ifadede kendisine şantaj yapıldığını savundu.

2021'in Şubat ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir diş kliniğinde meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen H.K. (60) isimli kadın, diş hekimi İ.E.'ye (45) implant tedavisi yaptırdı. Tedavinin ardından iddiaya göre İ.E., kayıtlardan H.K.'nin telefon numarasını bularak cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajları göre H.K., avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen İ.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddianameyi hazırlayan savcı, dosya kapsamındaki mesajlarının cinsel taciz boyutunda sözler olduğu, eylemin mesaj atmak suretiyle elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlendiğinin sabit olduğu, şüpheli her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmemişse de dosya kapsamındaki mesaj içeriklerinin şüpheli hakkında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturduğuna kanaat getirdi. İ.E.'nin 'cinsel taciz' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

"Şantaj davası açtım"

İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye tutuksuz sanık İ.E. ve taraf avukatları katıldı. İ.E., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "H.K. hastamdı. Tedavilerini yaptık, bitirdik. Duygusal ve cinsel anlamda yakınlaşmamız oldu. Birkaç kez evime de gelip kalmıştır. İlişkimiz 1 sene kadar sürdü. Tedavi nedeniyle H.K.'nin ödemediği kısmı kurum talep edince işin rengi değişti ve şantaj yapmaya çalıştı. Dosya içeriğinde bulunan mesajlar doğrudur ancak bu mesajlar ilişkimiz olduğu süre içerisinde göndermiş olduğum mesajlardır. Ortağım olan S.B. vasıtasıyla benden 50 bin lira istedi. Şantaj yapmıştır, suçlamayı kabul etmiyorum. Şantaj davası açtım. İcra takibi de başlattık" dedi.

Sanığın savunmasının ardından hakim, bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar verip davayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR

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Diş Hekimi, Almanya, Türkiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dişçide taciz iddiası yargıda - Son Dakika


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