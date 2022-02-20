Disco Elysium ve Life is Strange Oyunları Dizi Oluyor - Son Dakika

Popüler video oyunlarının film ve dizi uyarlamaları hayranlarının ilgisiyle bir hayli yükselişe geçmiş durumda. Hal böyle olunca film ve dizi şirketleri gözlerini oyunlara çevirdi.

The Witcher ve Uncharted uyarlamalarının ardınan yeni bir duyuru yapıldı. Amazon Studios, Life is Strange ve Disco Elysium oyunlarının dizi uyarlamasını için çalışmalara başladı.

Amazon Studios, dj2 Entertainment isimli prodüksiyon şirketi ile anlaştı.