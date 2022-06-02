Discord'a yıllardır beklenen özellik nihayet geliyor! - Son Dakika
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Discord'a yıllardır beklenen özellik nihayet geliyor!

02.06.2022 14:38
Discord'a yıllardır beklenen özellik nihayet geliyor!

Başta oyuncular olmak üzere milyonlarca kullanıcının tercihi olan Discord, uzun süredir beklenen özelliği nihayet getiriyor.

Discord, son yılların en hızlı büyüyen iletişim uygulamalarından biri. Özellikle de oyuncular arasında hızla yayılan Platform, ücretsiz ve topluluk odaklı olmasıyla rakiplerine karşı önemli üstünlükler elde etmişti. Hızla kazandığı kitleyi elinde tutmayı başaran Discord zaman zaman yeni özellikler getirerek platformu canlı tutuyor.

Discord iyi bir kullanıcı deneyimi sunsa da mükemmel olmadığı kesin. Kullanıcıların yıllardır beklediği bir özellik, yakın zamanda platforma eklenecek.

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Discord sesli sohbetlere yazışma özelliği getiriyor

Herhangi bir sunucuya girdiğinizde ses kanallarıyla birlikte onları destekleyen metin kanallarının olduğunu görebilirsiniz. Discord'a ses kanalı ve metin kanalı ayrımı ilk geldiğinde geliştiriciler bazen bazı şeylerin sohbete yazılması gerektiğini düşünememiş. Bu yüzden Discord'daki hemen hemen her sunucuda ses kanalını desteklemek bir de metin kanalı açılıyor. Discord yetkililerinin nihayet bu durumu düzeltecek güncellemesi, 29 Haziran'da herkese açılmış olacak.

Discord'a yıllardır beklenen özellik nihayet geliyor!

Özellik şimdiden bazı sunucularda kullanılabiliyor. Eğer 'Topluluk' olarak ayarlanmamış bir sunucudaysanız ses kanallarında metin kısmını da görebiliyor olabilirsiniz. Eğer bir topluluk yöneticisiyeniz, sunucu ayarlarını kontrol ederek özelliğin kullanılabilir olup olmadığını görebilirsiniz. Er ya da geç Discord, bu özelliği tüm sunuculara ekleme imkanı sağlayacak.

Discord'un uzun zamandır beklenen özellikleri getirmeye başlaması bizi mutlu etti. Platform sürekli farklı şeyler denerken, uzun süredir olan temel özelliklerdeki eksikleri gidermiyordu. Nihayet ses kanallarındaki bu sorunun aşılmasının daha iyi bir deneyim sunacağına eminiz. Eğer sunucunuzda bu özelliği istemezseniz devre dışı bırakabilirsiniz.

Sizce bu özellik faydalı olacak mı?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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