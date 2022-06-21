Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod - Son Dakika
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Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod

21.06.2022 23:21
Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod

Discord, moderatörlerin yükünü azaltmak için AutoMod ekledi.

Discord'un popülaritesi arttıkça, bazı topluluklar manuel olarak yönetilemeyecek kadar büyüyor ve platform giderek siber saldırılar için çekici bir hedef haline gelebiliyor. Bu hafta yayınlanan yeni bir özellik, moderatörlerin bu büyüyen sorunları otomatik anahtar kelime filtrelemeyle çözmesine yardımcı olacak.

Discord, AutoMod adlı en son özelliğini tek başına yönetmek için çok fazla sunucu trafiği olduğunda, belirli kelimeleri ve cümleleri filtreleyerek, moderatörlerin içeriği taramasına yardımcı olan bir araç olarak tanımlıyor. AutoMod Ne İşe Yarıyor? Nasıl Kullanılır?

AutoMod metni Discord'un önceden ayarlanmış çoklu anahtar kelime listelerinden birine göre kontrol edecek, hakaretler veya NSFW materyalleri gibi olağan uygunsuz içeriği içeren mesajları engelleyecektir. Discord bu listeleri zaman içinde güncelleyecek, ancak şimdilik içeriklerini yayınlamayacak, böylece kullanıcılar bunlara karşı koyamayacak.

Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod
Ayrıca Moderatörler, AutoMod'a özel anahtar kelimeleri yakalamasını ve rahatsız edici mesajlara ne yapacağını belirleyebilir. Bu özellik, mesajları engelleme ve kullanıcıların zaman aşımına uğramasının yanı sıra, bir anahtar kelimenin nasıl doğru yazılacağına dair otomatik uyarılar veya tavsiyeler de sunabilir.

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

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SON DAKİKA: Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod - Son Dakika
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