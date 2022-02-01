Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır? - Son Dakika

Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?

Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?
Son Güncelleme: 15.02.2022 07:26

2022'nin başında Discord'un PlayStation Network entegrasyonu geleceğine dair söylentiler sızdırılmıştı. Discord, Pazartesi günü yaptığı duyuru ile PlayStation Network entegrasyonunu duyurdu.

Discord, Pazartesi günü yaptığı duyuruda, oyuncuların yakında Discord ve PlayStation Network hesaplarını sohbet platformunda oyun etkinliğini görüntülemek için bağlayabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Discord'un PlayStation entegrasyonuna hazırlandığını da bildirmiştik.

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Discord'a eklenen PlayStation Network entegrasyonu, kullanıcıların PlayStationlarından oynadıkları oyunu kullanıcı profillerinde sergilemelerini sağlamaktadır. Discord, oyuncuların PSN hesap adını arkadaşlarınız için de ekleyebileceğini, böylece bu platforma da bağlanabileceğinizi açıkladı.

"Discord hesabınızı, etkinliğinizi görüntülemenize izin veren başka bir hizmete bağladıysanız, burada da benzer şekilde çalışır: Discord hesabınız bağlandığında, şu anda PS4 veya PS5 üzerinde oynadığınız oyunlarınız gözükecektir."

DISCORD, PLAYSTATION NETWORK HESABI NASIL BAĞLANIR?

Discord hesabınıza PlayStation Network hesabınızı bağlamak içinKullanıcı Ayarları > Bağlantılar > Hesaplarını Bağla'dan PlayStation Network simgesi olan kutucuğa tıklayarak Discord hesabınıza PlayStation Network hesabınızı entegre edebilirsiniz.

Adım #1 Ayarlardan bağlantılara tıklayaran PS Network kutusuna tıklayınız.

Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?

Adım #2 Açılacak sekmede Sony hesabınıza giriş yapınız.

Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?

Adım #3 PS Network hesabınız Discordunuza bağlandıktan sonra profilimde göster seçeneğini aktif ederek oynadığınız oyunları Discord'da gösterebilirsiniz.

Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?

15 ŞUBAT GÜNCELLEMELER

  • Yeniden boyutlandırılabilir pencereler. Alt başlıklar ve metin okuma kenar çubukları artık yeniden boyutlandırılabilir ve seçtiğin boyut saklanır.
  • Arayüz bildirim sesleri düzeltildi. Önceden, herhangi bir arayüz bir oyun için etkinleştiğinde, tüm etkinleştirilmiş mesaj bildirim sesleri susturuluyordu. Son zamanlarda birisi sana "Seni görmezden gelmedim, Discord bildirim vermedi," dediyse doğruluk payı olabilir. Onlara bu maddeyi gösterebilirsin. Tamamen bizim hatamız.
  • Kanalı hızlıca sustur ve susturmayı kaldır. Kanalın başlık çubuğundaki zile, Shift ile tıklayarak kanalın susturma ayarını değiştirebilirsin.
  • GIF eklerken artık mesajın kaybolmuyor. Önceden, yazmayı tamamlamanı bekleyen mesajını, GIF göndermeyi denediğinde ortadan kaldırıyorduk. Artık GIF mağazasından çabucak bir şey alıp dönene kadar mesajına göz kulak oluyoruz.
  • Etkinlikler için afiş görselleri. Artık masaüstündeyken, zamanlanan etkinliklerine afiş olarak görsel yerleştirebilirsin.
Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır?

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Son Dakika Gamegar Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Discord PlayStation entegrasyonu geldi! Discord PlayStation hesabı nasıl bağlanır? - Son Dakika
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