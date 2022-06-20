Discord topluluk yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor! - Son Dakika
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Discord topluluk yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor!

20.06.2022 15:42
Discord topluluk yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor!

Son dönemde çeşitli yeniliklere imza atan Discord, topluluklar için rahatsız edici kelimelere karşı yeni bir önlem alıyor.

Son zamanların popüler sesli sohbet ve topluluk platformlarından olan Discord kullanıcı sayısını gün geçtikçe arttırıyor. Kullanıcı sayısının artması ile birlikte yeniliklere de imza atan uygulama, rahatsız edici kelimeler için de yeni bir önlem alıyor.

Discord, AutoMod ile istenmeyen kelimelerin önüne geçecek

Discord, istenmeyen mesajları otomatik olarak algılayıp engelleyebilen yeni özelliğini tanıttı. AutoMod Discord'un "Sunucu Ayarları" menüsünden erişilebiliyor. Yeni özellik ile yönetici ve moderatörler Discord'da yasaklı kelimeleri belirleyecek ve bu kelimeleri kullananlar hakkında otomatik olarak işlem yapılabilecek.

Discord'a yıllardır beklenen özellik nihayet geliyor!

AutoMod özelliği sadece bilgilendirici olarak çalışabileceği gibi verilen komutlar ile yasaklı kelime kullanan kişilerin mesaj göndermesini ya da ses kanallarına ulaşmasını engelleyebilecek. AutoMod ilk etapta sadece Topluluk sunucularında kullanılabilecek.

AutoMod'un yanı sıra Discord, yöneticilere yardımcı olmak için iki yeni oluşum sunuyor. Bunlardan ilki deneyimli topluluk oluşturucular tarafından kaleme alınan makalelerin bulunduğu özel bir merkez. Discord bu yeni sistem için şu ifadeleri kullanıyor:

"İster yeni başlıyor olun, ister en yeni moderatörleri ekibe dahil etmek için yardıma ihtiyacınız olsun, Topluluk Kaynakları sayfası, yolculuğunuzun herhangi bir aşamasında ekibinizin gelişmesine yardımcı olmak için burada"

Discord topluluk yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor!

Diğer bir özellik ise Discord personeli tarafından yürütülen özel bir yönetici topluluk sunucusu. Burada şirket, moderatörlerin sohbet etmek ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmek için toplanabileceğini söylüyor. Discord ayrıca eğitim etkinlikleri düzenlemeyi ve bu alanda çeşitli haberler paylaşmayı planlıyor.

Discord getirdiği yeni özellikler ile uygulamanın kullanımını daha fazla kişiye ulaştırma hedefinde. Peki siz Discord hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Discord topluluk yöneticilerinin işini kolaylaştırıyor! - Son Dakika

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