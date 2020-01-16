Discover Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başlıyor. Bu yıl yaklaşık 90 gencin Vodafone Türkiye'de tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacağı programa başvurular mart ortasına kadar sürecek.



Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nın yeni dönem başvuruları, kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı.

Başvuruları mart ortasına kadar sürecek olan program kapsamında bu yıl yaklaşık 90 genç Vodafone Türkiye'nin teknoloji, bireysel ve kurumsal iş birimleri, finans, hukuk, insan kaynakları ve müşteri operasyonları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak.

Çalışanlarının yüzde 68'ini Y kuşağının oluşturduğu Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar yaklaşık 450 kişiyi bünyesine kattı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, yeni mezun işe alımları, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Discover Genç Yetenek Programı, yüksek potansiyele sahip gençlerin Vodafone'a kazandırılarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyor.

Gelecekte Vodafone'un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız, yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye Ailesi'ne dahil ediyoruz ve onlara DevOps, UX, Big Data, IoT, İş Zekası gibi rollerde geleceğin mesleklerini bugünden yaşatıyoruz. Bu programla, bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijitalleşmenin liderleri olabilecek genç yetenekleri keşfediyoruz. Gençleri, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olan Discover Genç Yetenek kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor.

Ayrıca ilk sene farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak, hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyor.