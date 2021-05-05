Dişeti hastalığı ile tansiyon hastalığı ilişkisi ! - Son Dakika

Diş eti hastalığı dişin etrafında biriken diş taşı ve plağın sebep olduğu ve dişetlerimizi etkileyen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla dişetlerimizdeki rahatsızlığı diş fırçalarken oluşan kanama sonucu fark eder ve diş hekimine öyle gideriz. Oysaki dişeti sağlığımız genel sağlığımızla doğrudan ilişkilidir. Çünkü dişetindeki kanama sonucunda diş taşı içindeki bakteriler kanayan kılcal damarlardan kan dolaşımımıza sızabilir ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Diş eti sağlığınızı düzeltmek aslında düzenli diş hekimi kontrollerine gitmek, dişlerinizi fırçalamak, diş ipi kullanmak ve diyetinize dikkat etmek kadar basittir.

Ağız hijyeni neden önemli ?

Diş hekimi randevularını ertelemek, diş ipi kullanmayı unutmak ve çok fazla şeker tüketmek dişeti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ağız hijyeninizi ihmal etmenin potansiyel sonuçlarını bilmek önemlidir.

Diş eti hastalığınızın enfeksiyon yaydığını ve vücudunuzdaki diğer komplikasyonlara neden olduğunu öğrendiyseniz, bunu tedavi etme olasılığınız daha yüksek olmaz mıydı? Diş eti hastalığını önlemek sağlığınız üzerinde ciddi bir olumlu etkiye sahip olabilir.

Son çalışmalar diş eti hastalığının aslında kan basıncınızı yükseltebileceğini göstermiştir. Aslında, İngiltere'de yapılan bir çalışma, diş eti hastalığı olan hastaların yüksek tansiyona sahip olma ihtimalinin %49 daha yüksek olduğunu gösterdi. İleri çalışmalar ise dişeti hastalıkları tedavi edildikten sonra yüksek kan basıncı aralıklarında bir düşüş olduğunu gösterdi.

Bu bağlantı, diş etlerinizin sağlığının genel sağlığınızla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Periodontitis ve diş eti hastalığı, bakterilerin diş etlerinde birikmesine neden olabilir, bu da ağrı, kanama ve daha fazla komplikasyona neden olabilir.

Bu bakteriler diş ve diş etleri etrafında biriktiğinde, vücudun diğer bölgelerine yayılmaya başlar. Bilimsel çalışmalar bu inflamasyonun kan basıncını arttırdığı göstermiştir. Bazen bu artış, bir hastanın yüksek tansiyon teşhisinde yeterli bir gösterge bile olabilmektedir.

Yüksek tansiyon diğer bazı hastalıkların temel sebebi olabilir

Yüksek tansiyon kendi olumsuz sonuçlarını taşır. Yüksek tansiyon, arterlerde kan pıhtılarına yol açabilir ve bu da sonunda felce neden olabilir. Ayrıca kalp krizi, kalp hastalığı, demans ve diğer ciddi durumlara neden olabilir. Uygun tedavi olmadan, yüksek tansiyon son derece tehlikelidir. Bu nedenle, yüksek tansiyon ve diş eti hastalığı arasındaki bağlantıyı daha da araştırmak önemlidir. Doğrudan nedensellik varsa, bu diş eti hastalığının doğası hakkında birçok yeni anlayışa yol açabilir.

Diş eti hastalığı veya periodontitis, vücutta potansiyel olarak yaşamı tehdit eden birçok soruna neden olsa da, dişeti tedavisi yüksek tansiyon gibi sorunları çözebilir.

Yüksek tansiyon olmasa bile, diş eti hastalığının tedavisi hayatı tehdit eden birçok durumun gelişmesini önleyebilir. Ayrıca, diş eti hastalığının önlenmesi ciddi bir diş hijyeni rejimine başlamak kadar basittir.

Lazer ile diş tedavisi: Laser Bio Dentistry ile mümkün.

Daha ileri problemlerde ise lazer , özellikle sert doku lazeri geçmişte ameliyat gerektiren ileri dişeti hastalıklarını bile ameliyatsız olarak tedavi edebilme imkanı vermektedir. Biz buna "laser bio dentistry " ile tedavi konsepti diyoruz.