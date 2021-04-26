Disguised Toast geçici olarak Twitch\'ten yasaklandı

Disguised Toast, Tayvan- Kanada asıllı popüler Twitch yayıncısı Jeremy Wang platformdan geçici olarak yasaklandı.

Yayıncının Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre yasaklamanın nedeni "denetlenmeyen nefret dolu davranış" olarak belirtildi.

"Twitch'te geçici olarak yasaklandım. Genelde Twitch'te yayın yapmadığım için sıkıntı yok ama platformda yayın yapan arkadaşlarımla oyun oynamaktan kaçınmam gerekiyor.

Yasaklamanın ayrıntılarını bilmiyorum ama tahminimce eski bir yayın klibimi izlerken klipteki oyuncunun toksiklik yapmasıydı. Gelecekte daha dikkatli olacağım."

Yayıncı Facebook ile imzaladığı anlaşma gereği Twitch'te çok fazla yayın yapmıyor. Fakat Twitch'ten alacağı bir yasaklama ile platformda yayın yapan diğer arkadaşlarının yayınında gözükmesi arkadaşlarının da uyarı veya geçici yasaklama almasına neden olabilir.

Toast'ın takipçileri ise bu yasaklamanın çok saçma olduğunu dile getirdi.