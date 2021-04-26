Disguised Toast geçici olarak Twitch'ten yasaklandı - Son Dakika

Disguised Toast geçici olarak Twitch'ten yasaklandı

Disguised Toast geçici olarak Twitch\'ten yasaklandı
Son Güncelleme: 26.04.2021 11:45

Yayıncı izlediği klipteki toksik oyuncunun söyledikleri yüzünden geçici olarak platformdan banlandı.

Disguised Toast, Tayvan- Kanada asıllı popüler Twitch yayıncısı Jeremy Wang platformdan geçici olarak yasaklandı.

Yayıncının Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre yasaklamanın nedeni "denetlenmeyen nefret dolu davranış" olarak belirtildi.

Disguised Toast geçici olarak Twitch'ten yasaklandı

"Twitch'te geçici olarak yasaklandım. Genelde Twitch'te yayın yapmadığım için sıkıntı yok ama platformda yayın yapan arkadaşlarımla oyun oynamaktan kaçınmam gerekiyor.

Yasaklamanın ayrıntılarını bilmiyorum ama tahminimce eski bir yayın klibimi izlerken klipteki oyuncunun toksiklik yapmasıydı. Gelecekte daha dikkatli olacağım."

Yayıncı Facebook ile imzaladığı anlaşma gereği Twitch'te çok fazla yayın yapmıyor. Fakat Twitch'ten alacağı bir yasaklama ile platformda yayın yapan diğer arkadaşlarının yayınında gözükmesi arkadaşlarının da uyarı veya geçici yasaklama almasına neden olabilir.

Toast'ın takipçileri ise bu yasaklamanın çok saçma olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Playerbros

Twitter, oyunlar, Tayvan, Twitch, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Disguised Toast geçici olarak Twitch'ten yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:50 AK Parti'de İBB adaylığı için ilçe belediye başkanlarının da adı geçiyor! Konuşulan 4 isim var
11:43 Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek
11:36 Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar lirayı aşmış durumda
10:54 Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
10:24 Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak
09:57 Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
09:40 TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe
09:24 Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din
09:22 Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
08:50 Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 12:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Disguised Toast geçici olarak Twitch'ten yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement