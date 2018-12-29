Son Dakika Haberleri: Dişi Aslan "Selma" Yeni Evine Yerleşti

Dişi Aslan "Selma" Yeni Evine Yerleşti

1 saat önce

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na Belçika'dan getirilen dişi aslan "Selma", yeni evine yerleştirildi.

Dişi Aslan
İzmir Doğal Yaşam Parkı'na Belçika'dan getirilen dişi aslan "Selma", yeni evine yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğinin yurt dışından getirilen yeni hayvanlarla arttığı belirtildi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde bu kez Belçika'dan dişi aslan getirildiği ifade edildi.

"Selma" adı verilen 2,5 yaşındaki dişi aslanla parktaki aslan sayısının 4'e çıktığı belirtildi.

Park içinde aslanlar için ayrılan ve doğal ortama uygun şekilde tasarlanan 3 bin 600 metrekarelik açık alanda hayatını sürdürecek dişi aslanın ailenin erkek üyeleri Tao, Golyat ve Batu ile adaptasyon sürecinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada parkın ilk dişi aslanı Selma ile gelecekte aslan sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 138 türden 2 bin 600 yaban hayvanı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Avrupa, Belçika, İzmir, Selma, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:52:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dişi Aslan "Selma" Yeni Evine Yerleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]