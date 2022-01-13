Vahşi doğa, çoğu zaman acımasızlığıyla gündem oluyor. Ancak bu sefer dişi bir aslanın, yavru antiloba yönelik merhameti gündem oldu. Afrika kıtasında kaydedildiği belirtilen görüntüler, kısa süre içerisinde büyük etkileşime girdi.
Aslanlar ve antilopların, doğal yaşamda sık sık karşı karşıya geldiği biliniyor. Bu karşılaşmalarda çoğu zaman ise aslanların, antiloplara karşı üstünlük sağladıkları görülüyor. Ancak bu sefer bambaşka bir şey oldu.
Dünya basınında kısa sürede gündem olan görüntülerde, dişi aslan ve yavru antilop bulunuyor. Dişi aslan, sürüsünden ayrı kalan yavru antilobu koruması altına alarak yeniden sürüsüne götürüyor. Bu görüntüleri izleyenler, gözyaşlarını tutamadıklarını ifade etti.
Son Dakika › Yaşam › Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! - Son Dakika