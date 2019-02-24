Dişi Aslanlar Son Çeyrekte Açıldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray
, sahasında Bellona Kayseri
Basketbol'u 75-69 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Fatih Güler
, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat
Arıkanlı Galatasaray: Sinem Ataş
x 5, Işıl Alben
xxx 16, Grigalauskyte x 2, Macaulay xx 14, Jefferson xxxx 23, Farhiya Abdi xx 13, Şerife Alperi Onar x 2, İnci Güçlü
x, İrem Naz Topuz x, Sude Yılmaz x, Eda Şahin x Başantrenör: Efe Güven Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic xx 16, Ibekwe xx 14, Ezgi Manlacı x 1, Gamze Takmaz
xx 8, Sims xxxx 26, Meryem Gültekin
x 4, Gizem Sezer
x, Melike Tuğba Oral x Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 17-17 Devre: 36-41 (B. Kayseri Basketbol lehine) 3. Periyot: 48-59 (B. Kayseri Basketbol lehine)
(İHA)