Son Dakika Haberleri: Dişi Aslanlar Son Çeyrekte Açıldı

Dişi Aslanlar Son Çeyrekte Açıldı

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 mağlup etti.

Dişi Aslanlar Son Çeyrekte Açıldı, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı Galatasaray: Sinem Ataş x 5, Işıl Alben xxx 16, Grigalauskyte x 2, Macaulay xx 14, Jefferson xxxx 23, Farhiya Abdi xx 13, Şerife Alperi Onar x 2, İnci Güçlü x, İrem Naz Topuz x, Sude Yılmaz x, Eda Şahin x Başantrenör: Efe Güven Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic xx 16, Ibekwe xx 14, Ezgi Manlacı x 1, Gamze Takmaz xx 8, Sims xxxx 26, Meryem Gültekin x 4, Gizem Sezer x, Melike Tuğba Oral x Başantrenör: Ayhan Avcı 1. Periyot: 17-17 Devre: 36-41 (B. Kayseri Basketbol lehine) 3. Periyot: 48-59 (B. Kayseri Basketbol lehine)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

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