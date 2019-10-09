Son Dakika Haberleri: Dişi çubuklu balinalar yavrularına "fısıldıyor"
Son Dakika Güncel Dişi çubuklu balinalar yavrularına 'fısıldıyor'

Dişi çubuklu balinalar yavrularına "fısıldıyor"

1 saat önce

Atlas Okyanusu'nda yaşayan dişi çubuklu balinaların, avcı hayvanlardan korumak için sesleri duyulmasın diye yavrularına "fısıldadığı" bildirildi.

Dişi çubuklu balinalar yavrularına

Atlas Okyanusu'nda yaşayan dişi çubuklu balinaların, avcı hayvanlardan korumak için sesleri duyulmasın diye yavrularına "fısıldadığı" bildirildi.

Phys.org'un haberine göre, bir grup bilim insanı, Atlas Okyanusu'nda ses örneklerini incelemek için çubuklu balinaların gövdelerine mikrofonlar yerleştirdi.

Ses kayıtlarını inceleyen uzmanlar, anne ve yavruların, genç veya hamile çubuklu balinalarla kıyaslandığında yüksek, uzak mesafeye ulaşan seslerini azalttığını, iletişim kurmak için çok düşük sesleri kullanmayı artırdığını gözlemledi.

Annelerle ile yavruları arasındaki bu fısıldaşmaların nedeninin, annenin yavrusunu avcı hayvanlardan koruma içgüdüsü olduğu belirtildi.

Nesli tükenme tehdidi altında olan çubuklu balinaların tipik seslenmesinin, bir kilometre öteden duyulabildiği, alçalttıklarında ise seslerinin 100 metre mesafede işitilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.

Katil balinalar gibi yırtıcıların denizde avlarının yerini tespit edebilmek için seslerden faydalandığı düşünülüyor.

Atlas Okyanusu, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, YPG/PKK'ya desteğini açıkladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dişi çubuklu balinalar yavrularına "fısıldıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]