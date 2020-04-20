Dışı gazoz kapaklı ev ilgi çekiyor - Son Dakika

Dışı gazoz kapaklı ev ilgi çekiyor

SAMSUN - Samsun'da dışı eski gazoz kapaklarından oluşan asırlık ev görenlerin dikkatini çekiyor. Evin içinde ayrıca antika eşyalar sergileyerek tarihe ayna tutuluyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Mustafa Cömert isimli kişinin dedesi tarafından kalma evin dış cephesi gazoz kapaklarından oluşuyor. Dedesi Ethem Cömert (Ethem Çavuş) tarafından 100 sene önce sıva tutması amacıyla yapılan evde ayrıca antika eşyalar sergilenerek görenlerin beğenisini topluyor. Asırlık evin dış cephesinde ise binlerce gazoz kapağı bulunuyor.

"Dedemin yadigarı olduğu için bu evi hiçbir zaman yıkmayı ve satmayı düşünmedik"

Evi görmeye gelen ziyaretçilerin şaşkınlıklarını gizleyemediği ifade eden Mustafa Cömert (39), Vezirköprü ilçesinde bulunan bu ev dedemin kendi elleriyle yapmış olduğu bir evdir. 100 senelik olan bu evin adı gazoz kapaklı ev olarak geçiyor. İçerisinde antika eşyalar bulunuyor. Dedemin yadigarı olduğu için bu evi hiçbir zaman yıkmayı ve satmayı düşünmedik. Bu çakılı olan gazoz kapakları mantarlıdır. Bu evin dışından bir çok ismini bilmediğim gazoz kapakları çakılıdır. Dedemin bu kapakları çakma amacı sıvaların tutması için bu kapakları çakmıştır. Sonradan hoşuna gittiğini görünce bu şekilde bıraktı. Bu evi sık sık görmeye geliyor. Dışını bu şekilde görenler fotoğraf çekiyorlar. Ziyaretçilerin en çok merak ettikleri şeyde gazoz kapaklarının amacı oluyor. Ben hepsine tek tek anlatıyorum" dedi.