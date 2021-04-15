'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar - Son Dakika

'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar

15.04.2021 11:41
'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar, System.String[]

Kahramankazan Belediyespor'un, 'Dişi Herkül' olarak anılan Türkiye şampiyonu ve Dünya 3.'sü Milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, Rusya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda Avrupa 5.'si oldu.

Kahramankazan Belediyespor'un, 'Dişi Herkül' olarak anılan Türkiye şampiyonu ve Dünya 3.'sü Milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, Rusya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda Avrupa 5.'si oldu.

Kahramankazan'ın gururu 'Dişi Herkül' lakaplı mili haltercisi Tuğçe Boynueğri, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'ndan tarihi bir başarıyla döndü. Türkiye Şampiyonu, Türkiye rekortmeni ve gençler Avrupa ve Dünya 3.'sü olan Boynueğri 87 kiloda podyuma çıktı. Dişi Herkül yaptığı kaldırışlarla Avrupa 5.'si olmaya hak kazandı.

Gözünü Olimpiyatlara dikti

Türkiye Şampiyonu ve rekortmeni olan Tuğçe Boynueğri, geçtiğimiz sene Romanya'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3., ayrıca önceki sene Özbekistan'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda da 3. olarak gelecek için olumlu sinyaller vermişti. Olimpiyat Aday Kadrosu'na çağırılmayı da başaran Boynueğri'nin yeni hedefi ise Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak.

Serhat Oğuz: "Ülkemizi ve Ankara'mızı gururlandırdı"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şampiyon halterci Boynueğri'nin Avrupa 5.'si olarak büyük bir başarıya daha imza attığını ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesi olarak spora hep destek tam destek diyoruz. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Türkiye'mizi ve Ankara'mızı gururlandırdı. Bizlere böylesine haklı ve anlamlı gururu yaşattığı için kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Tuğçe kızımızın kulübümüzdeki ve milli takımımızdaki tüm hocalarını da tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar
'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar

Dünya Şampiyonası, Kahramankazan, Halter, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Dişi Herkül' Avrupa 5.'si oldu, hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar - Son Dakika Spor


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