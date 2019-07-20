Son Dakika Haberleri: Dişi kartalların hedefi Avrupa'dan kupa ile dönmek
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Dişi kartalların hedefi Avrupa'dan kupa ile dönmek

38 dakika önce

TFF Kadınlar 1. Ligi şampiyonu Beşiktaş, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kampa girdi.

TFF Kadınlar 1. Ligi şampiyonu Beşiktaş, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kampa girdi.
2018-2019 sezonunu birinci bitirerek kupayı müzesine götüren dişi kartalların hedefi ise Şampiyonlar Ligi'nden zafer ile dönmek.
Antrenör Mutlucan Zavotçu, Osmaneli Stadında gerçekleşen antrenmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da Beşiktaşlılığın çok başka yaşandığını ve çok fazla ilgi gördüklerini kaydetti.
Geçin yıl da Osmaneli ilçesinde kamp yaptıklarının ve burasının kendilerine uğurlu geldiğini aktaran Zavotçu, "İnşallah bu sene de geleneği sürdürürüz ve şampiyon oluruz. Tabi bu yılki şampiyonluğun ardından ülkemizi Avrupa'da temsil etme görevini üstlendik. 7-10-13 ağustosta Hollanda'da üç Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. O turu geçtikten sonra son 32 turuna kalıyorsunuz, bir anlamda hazırlık gibi oluyor. Hollanda şampiyonu Twente, Polonya şampiyonu Gornik Leczna ve Ermenistan şampiyonu Alashkert ile çok ciddi maçlara çıkacağız." diye konuştu.
İlk etap çalışmalarını İstanbul'da tamamladıktan sonra ikinci kamp için Osmaneli'ne geldiklerini vurgulayan Zavotçu, "8 boyunca günde iki çift antrenman ile kampımızı yapacağız. Tesisler çok güzel. İnsanların ve belediyenin desteği çok büyük." görüşlerini aktardı.
Takım kaptanı milli kaleci Fatma Şahin ise tek düşüncelerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu dile getirerek, "Tatilimizi yaptıktan sonra 24 haziranda toplandık. İnşallah ülkemizi orada en işi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. İlk hedefimiz guruptan çıkmak. İddialıyız elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.
Dişi kartalların hedefi Avrupa'dan kupa ile dönmek
Osmaneli, Bilecik, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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