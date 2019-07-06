Dişi leyleğin yuvada bıraktığı yavruları koruma altına alındı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, dişi leyleğin yuvada bıraktığı 3 yavrusu koruma altına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:02 Kaynak: AA
'ın Malkara
ilçesinde, dişi leyleğin yuvada bıraktığı 3 yavrusu koruma altına alındı.
Yenibidek Mahallesi'nde bir elektrik direğinde leylek yavruları olduğu ihbarı üzerine Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Dişi leyleğin uzun süredir gelmediği yuvada bitkin halde bulunan 3 yavru, ekipler tarafından indirilerek belediyenin veterinerlik hizmetleri birimine teslim edildi.
Öte yandan TREDAŞ ekipleri başka bir ihbar üzerine ayağına balya ipi dolanan leyleği kurtardı.
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