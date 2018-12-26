Dışı Salçayla Sıvanmış Paketlerde 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi
2 saat önce
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından durdurularak aranan araçta dış yüzeyi biber salçasıyla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından durdurularak aranan araçta dış yüzeyi biber salçasıyla sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta eğitimli köpeğin de katılımıyla yapılan aramada dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış paketlerde 49 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:35 Kaynak: DHA
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