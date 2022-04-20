DİSİDER'den AA'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

DİSİDER'den AA'ya ziyaret

20.04.2022 10:34
DİSİDER'den AA'ya ziyaret

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile yönetim kurul üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile yönetim kurul üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Başkan Akbaş, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Biroğlu, Mesut Altın ve Haluk Cengiz, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin de AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır Başlar Barajı'nda 14 bin 520 dekar alan sulamaya hazır hale getirildi Diyarbakır Başlar Barajı'nda 14 bin 520 dekar alan sulamaya hazır hale getirildi Uzmandan toz taşımı uyarısı Uzmandan toz taşımı uyarısı

Erdem Gültekin, Anadolu Ajansı, İş Dünyası, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSİDER'den AA'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: DİSİDER'den AA'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement